فتح باب القبول للنساء في الدفاع المدني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للدفاع المدني للعنصر النسائي برتبة (جندي) للتعيين عليها في مدينة الرياض. وأوضحت أن استقبال طلبات القبول سيتم عبر بوابة (أبشر - التوظيف) خلال الفترة من العاشرة صباح الأحد 2 محرم المقبل وحتى العاشرة صباح الأربعاء 5 محرم، على الرابط المحدد.



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