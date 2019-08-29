العدل تعلن نتائج المتقدمين لوظائفها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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دعت وزارة العدل المتقدمين والمتقدمات لوظائف الدعم الفني ومراقب الأمن والسلامة من خلال المسابقة الوظيفية المعلنة على موقعها خلال الفترة من 19 حتى 22 ذي القعدة الماضي، بالدخول على بوابة الوزارة الالكترونية والاستعلام عن النتيجة.

وانتهت الوزارة من دراسة طلبات المتقدمين والمتقدمات على وظائف الدعم الفني بالمرتبة الثامنة (رجال ونساء)، والسادسة (رجال فقط)، ووظائف مراقب الأمن والسلامة بالمرتبة الرابعة (رجال ونساء)، والمرتبة الخامسة (رجال فقط)، بحسب الشروط الواردة في الإعلان. ونوهت إلى أنها ستعلن لاحقا عن تاريخ وموعد ومقر المقابلة الشخصية للمسابقة الوظيفية عن طريق موقع الوزارة.