محمد بن مسعود - الدمام - توّج الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني بجائزة أفضل مهاجم في أوروبا لعام 2019 على هامش حفل سحب قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا الذي تستضيفه موناكو الفرنسية.

وفاز بجائزة أفضل حارس في أوروبا لعام 2019 البرازيلي أليسون بيكير حامي عرين ليفربول الإنجليزي.

كما فاز الهولندي فيرغيل فان دايك، صخرة دفاع ليفربول بجائزة أفضل مدافع في أوروبا لعام 2019.

وتوّج فرانك دي يونغ نجم برشلونة الجديد بجائزة أفضل لاعب خط وسط في أوروبا لعام 2019، فيما نال جائزة أفضل مهاجم في أوروبا لعام 2019 الأرجنتيني ليونيل ميسي. ميسي يتوّج بجائزة أفضل مهاجم في أوروبا لعام 2019 صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-08-29 توّج الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني بجائزة أفضل مهاجم في أوروبا لعام 2019 على هامش حفل سحب قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا الذي تستضيفه موناكو الفرنسية.

وفاز بجائزة أفضل حارس في أوروبا لعام 2019 البرازيلي أليسون بيكير حامي عرين ليفربول الإنجليزي.

كما فاز الهولندي فيرغيل فان دايك، صخرة دفاع ليفربول بجائزة أفضل مدافع في أوروبا لعام 2019.

وتوّج فرانك دي يونغ نجم برشلونة الجديد بجائزة أفضل لاعب خط وسط في أوروبا لعام 2019، فيما نال جائزة أفضل مهاجم في أوروبا لعام 2019 الأرجنتيني ليونيل ميسي. Advertisements 29 أغسطس 2019 - 28 ذو الحجة 1440 08:22 PM توّج الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني بجائزة أفضل مهاجم في أوروبا لعام 2019 على هامش حفل سحب قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا الذي تستضيفه موناكو الفرنسية.

وفاز بجائزة أفضل حارس في أوروبا لعام 2019 البرازيلي أليسون بيكير حامي عرين ليفربول الإنجليزي.

كما فاز الهولندي فيرغيل فان دايك، صخرة دفاع ليفربول بجائزة أفضل مدافع في أوروبا لعام 2019.

وتوّج فرانك دي يونغ نجم برشلونة الجديد بجائزة أفضل لاعب خط وسط في أوروبا لعام 2019، فيما نال جائزة أفضل مهاجم في أوروبا لعام 2019 الأرجنتيني ليونيل ميسي. ، ميسي يتوّج بجائزة أفضل مهاجم في أوروبا لعام 2019 ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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