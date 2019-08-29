محمد بن مسعود - الدمام - ينطلق الفريق من تلعة الكشرية لمسافة 6 كم ينظم فريق هايكنج حائل، نشاطه المقبل في جبال حائل، الرابعة عصر غدٍ الجمعة. وينطلق الفريق من تلعة الكشرية وحتى مدخل عقدة، ولمسافة ستة كيلومترات، سيرًا على جبال شاهقة ترتفع لأكثر من ٥٠٠ مترًا عن سطح البحر. ويأتي نشاط الفريق ضمن فعاليات مركز حائل للعمل التطوعي وخدمة المجتمع، ونادي الحي بالمجمع الرياضي التابع لتعليم حائل. ودعا الفريق المهتمين في رياضة المشي لمشاركته. عصر غدٍ الجمعة.. هايكنج حائل يُنظِّم نشاطًا جبليًّا خالد السليمي الخليج 365 2019-08-29 ينظم فريق هايكنج حائل، نشاطه المقبل في جبال حائل، الرابعة عصر غدٍ الجمعة. وينطلق الفريق من تلعة الكشرية وحتى مدخل عقدة، ولمسافة ستة كيلومترات، سيرًا على جبال شاهقة ترتفع لأكثر من ٥٠٠ مترًا عن سطح البحر. ويأتي نشاط الفريق ضمن فعاليات مركز حائل للعمل التطوعي وخدمة المجتمع، ونادي الحي بالمجمع الرياضي التابع لتعليم حائل. Advertisements ودعا الفريق المهتمين في رياضة المشي لمشاركته. 29 أغسطس 2019 - 28 ذو الحجة 1440 08:02 PM ينطلق الفريق من تلعة الكشرية لمسافة 6 كم ينطلق الفريق من تلعة الكشرية لمسافة 6 كم ينظم فريق هايكنج حائل، نشاطه المقبل في جبال حائل، الرابعة عصر غدٍ الجمعة. وينطلق الفريق من تلعة الكشرية وحتى مدخل عقدة، ولمسافة ستة كيلومترات، سيرًا على جبال شاهقة ترتفع لأكثر من ٥٠٠ مترًا عن سطح البحر. ويأتي نشاط الفريق ضمن فعاليات مركز حائل للعمل التطوعي وخدمة المجتمع، ونادي الحي بالمجمع الرياضي التابع لتعليم حائل. ودعا الفريق المهتمين في رياضة المشي لمشاركته. ، عصر غدٍ الجمعة.. هايكنج حائل يُنظِّم نشاطًا جبليًّا ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عصر غدٍ الجمعة.. هايكنج حائل يُنظِّم نشاطًا جبليًّا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.