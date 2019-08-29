، أشواط اللقايا إنتاج المري.. الأول في شوط البكار و"غازي" أول القعدان ،

محمد بن مسعود - الدمام - ضمن فعاليات مهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية

شهد ميدان محافظة الطائف للهجن، مساء اليوم؛ انطلاق سباقات أشواط الإنتاج لسن اللقايا، بمسافة 4كم، وبلغ عدد الأشواط 6 أشواط ضمن فعاليات مهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية للهجن.

وجاء الفائزون على النحو التالي: ‏الفائز في الشوط الأول "الفائزة" والمالك: عبدالهادي راشد المري، والفائز في الشوط الثاني "غازي" والمالك: محمد بطشان المحامض.

‏أما الفائز في الشوط الثالث فهي "الساعية" للمالك: بيشان محمد العجمي ،والشوط الرابع "مدباس" والمالك: عويضة علي المري، والشوط الخامس "عشم" والمالك: معيض مانع اليامي، والشوط السادس "الخليج" والمالك: عبدالله نافع الشمري.