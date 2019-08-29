دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper «الغذاء والدواء»: لم نحذّر من بيض المائدة المتداول في الأسواق

نفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، إصدارها تحذيرات من بيض المائدة المتداول في الأسواق، مشيرة إلى أن الحملة التفتيشية التي تقوم بها حاليًا هي من ضمن الحملات الدورية التي تنفذها بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية لضمان سلامة ومأمونية المنتجات الخاضعة لرقابتها.

وأوضحت الهيئة في بيان، نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن من ضمن البرامج الرقابية المستهدفة التي تنفذها، هي التحقق من سلامة منتجات البيض المتداولة بالسوق المحلية بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة ومنها وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة عبر حملة مشتركة خلال الأسبوع الجاري للتأكّد من مدى مطابقة منتجات ومنشآت بيع وتخزين بيض المائدة في السوق المحلية بجميع مناطق المملكة لمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة.

وطمأنت الهيئة المستهلكين كافة بأنها تتخذ جميع الإجراءات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لضمان سلامة المنتجات، مؤكدة أنه في حال ضبط أي منتجات مخالفة يتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين ومنها التحذير من المنتجات عبر موقع الهيئة وحساباتها على موقع التواصل الاجتماعي.