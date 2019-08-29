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شرطة مكة تطيح بـ8 أشخاص تورطوا في مشاجرة السلام مول بجدة

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شرطة مكة تطيح بـ8 أشخاص تورطوا في مشاجرة السلام مول بجدة دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper شرطة مكة تطيح بـ8 أشخاص تورطوا في مشاجرة السلام مول بجدة

تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم الخميس، من الإطاحة بالمتورطين في مشاجرة بمدينة جدة، وعددهم ثمانية أشخاص.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، إنه وبالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداوَل عبر مواقع التواصل الاجتماعي تـحت وسم (السلام مول)، فقد باشرت دوريات الأمن بمحافظة جدة بلاغاً مساء أمس الأربعاء، عن حدوث مشاجرة جماعية بسوق السلام مول بين مجموعة من المواطنين، إثر مشادة كلامية فيما بينهم.

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BARPAK, NEPAL - MAY 1, 2015: Dhan Maya Ghale,68 stands next to her destroyed home in Barpak on May 1, 2015 where 60% of the village has been destroyed. The village is amongst the largest in Gorkha province with a population of around 10-12,000. The April 25th earthquake with a magnitude of 7.8 killed over 9,000 in Nepal's worst earthquake in 80 years. (Photo by Paula Bronstein/ Getty Images)

وأضاف أن المشاجرة أدت إلى تعرُّض أحدهم لإصابة, حيث جرى نقله للمستشفى وتلقى العلاج اللازم وغادر في حينه.

وأضاف الرائد الغامدي، أنه جرى إيقاف المتورطين بالمشاجرة وعددهم ثمانية أشخاص، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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