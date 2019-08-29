دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper شرطة مكة تطيح بـ8 أشخاص تورطوا في مشاجرة السلام مول بجدة

تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم الخميس، من الإطاحة بالمتورطين في مشاجرة بمدينة جدة، وعددهم ثمانية أشخاص.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، إنه وبالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداوَل عبر مواقع التواصل الاجتماعي تـحت وسم (السلام مول)، فقد باشرت دوريات الأمن بمحافظة جدة بلاغاً مساء أمس الأربعاء، عن حدوث مشاجرة جماعية بسوق السلام مول بين مجموعة من المواطنين، إثر مشادة كلامية فيما بينهم.

شاهد أيضاً أخطر الزلازل التي ضربت العالم منذ القرن الماضي

وأضاف أن المشاجرة أدت إلى تعرُّض أحدهم لإصابة, حيث جرى نقله للمستشفى وتلقى العلاج اللازم وغادر في حينه.

وأضاف الرائد الغامدي، أنه جرى إيقاف المتورطين بالمشاجرة وعددهم ثمانية أشخاص، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهم.

شاهد أيضاً من سبق: العالمة السعودية غادة بنت مطلق المطيري