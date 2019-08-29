بالصور: منحة مليونية من المملكة للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي

قدّمت المملكة، اليوم الخميس، منحة قدرها مليونا دولار أمريكي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي (IOFS). جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة للمنظمة في جدة، حيث أعلن رئيس الجمعية المهندس عبد الرحمن الفضلي عن المنحة. وستسهم المنحة في دعم برامج التنمية الريفية للقضاء على الفجوة الغذائية والحماية من الهجرة العكسية للمدن الرئيسية وزيادة الغطاء النباتي ومعدلات الإنتاج وحماية البيئة.

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