الإطاحة بمقيم انتحل مهنة طبيب بمكة المكرمة- صور

تمكنت مديرية الشؤون الصحية بمكة المكرمة بالتنسيق مع الجهات الأمنية من القبض على أحد المقيمين لانتحاله مهنة طبيب بحي الزاهر بمكة.

ونشرت إمارة مكة المكرمة عبر صفحتها الرسمية على “تويتر”، صورا للمستلزمات الطبية والأدوية المخالفة التي تم ضبطها خلال عملية الإطاحة به.

تعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ ورد إلى الشؤون الصحية بالمنطقة يتهم شخصا بممارسة مهنة الطب بطريقة غير نظامية، وعلى الفور تم التنسيق مع الجهات المختصة للإطاحة به، وتمت مداهمة الموقع وعثر على مقيم غير عربي في أحد المنازل السكنية بحي الزاهر منتحلا صفة طبيب.

وقال المتحدث الرسمي لصحة منطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي، إن المنزل السكني كان يحتوي على مستلزمات طبية وأدوية بكميات كبيرة مخالفة للأنظمة، وتمت إحالة المقيم إلى الجهات الأمنية لاتخاذ اللازم حسب الاختصاص.