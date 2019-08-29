وكيلة التعليم العام الأهلي تربك الأوساط التعليمية بتصريح جديد حول قرار إنهاء تكليف مدراء المدارس...

شهدت الإدارات التعليمية حالة من الإرتباك بعد التصريحات الصحفية التي أدلت بها وكيل التعليم العام الأهلي بوزارة التعليم الدكتورة حنان آل عامر، بعد أن وصفتهم بأنهم استعجلوا في تطبيق القرار الوزاري الذي ينص على إنهاء تكليف قائدي المدارس الأهلية التابعين للوزارة.

ووفقا لموقع ” سبق ” فقد وضعت “آل عامر” التي تَوَلّت ملف التعليم الأهلي حديثًا، إدارات التعليم في مواجهة مع ملاك المدارس الأهلية، بعد أن أشارت في تصريح -لصحيفة محلية- قبل أيام، إلى أن التعليمات الجديدة تسمح باستمرار “قائدي وقائدات” المدارس الأهلية على حساب الوزارة؛ ووفقا للموقع لا توجد قرارات جديدة وصلتها بهذا الشأن، وأن الإدارات التعليمية لم تستعجل كونها طبقت قرارًا وزاريًّا؛ بل نفذت التعليمات وفق ما يردها من صاحب الصلاحية، مشيرين إلى أن هذا التصريح شكّل إرباكًا في الأوساط التعليمية ووضع الإدارات في مواجهة من ملاك المدارس.