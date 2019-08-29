شارك سعودي عاملته الإندونيسية فرحتها بحضوره مراسم حفل زفاف ابنتها في بلادها.
ووفقاً لـ”العربية” قال أحمد الغامدي، إن هذه العاملة عادة تقدم الخدمة له ولأسرته مثل الطبخ وإدارة أمور المنزل، عندما يسافرون إلى إندونيسيا، كما أنها تمتاز بروح طيبة وحسن إتقان العمل.
وأوضح أنه عندما وجهت له الدعوة لحضور زفاف ابنتها لم يتردد في مشاركتها فرحتها في مدينة “بوقور”.
وعن حفلات الزفاف في إندونيسيا قال الغامدي: “الزواج في إندونيسيا يبدأ بمراسم منذ الصباح، وهو زواج بسيط جدا في كافة التفاصيل، موضحا أن الموقع لا يتسع لأكثر من 50 شخصا، ويستمر حتى الساعة 8 مساء، خلال هذه الفترة يتبادل الزوار التهاني مع أهل العرس”، مضيفاً: “البساطة والابتسامة هي عنوان هذا الزواج”.
وقال إنه وزع النقود على الأطفال في الصالة لإدخال البهجة والسرور على نفوسهم بهذه المناسبة.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: سعودي يفاجئ عاملته الإندونيسية بحضور حفل زفاف ابنتها ويوزع الأموال على الأطفال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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