تداول رواد مواقع التواصل، مقطع فيديو لشخص يصف فتاة سعودية بألفاظ خادشة للحياء .
وأظهر الفيديو الذي وثقه الشخص من مقابلة تلفزيونية للفتاة خلال تحدثها عن فعاليات موسم الطائف الترفيهي والثقافي المقام حاليًّا ، وهو يصفها بألفاظ خادشة ويتحرش بها لفظياً .
وتصدر الوسم ” #متحرش_بمنقبة “ قائمة أكثر المواضيع تداولًا في المملكة، حيث طالب المغردين بمحاسبة المتحرش.
يذكر أن عقوبة جريمة التحرش السجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وعلقت مغردة على الفيديو قائلة: ” فكوا البنات تحرشوا بهم تغطوا البنات تحرشوا بهم ناموا البنات تحرشوا بهم اشتغلوا تحرشوا بهم و ذلك يدل على أن المشكلة مو في البنات و لا باللبس المشكلة بعقولهم و فكرهم الغريب المقزز “.
وأضاف أخر: “اللي ما يربيه الدين والمجتمع تربيه الحكومة” .
وتابعت أخرى: ” بعدين يجيك المتحرش داعم أمثاله يقول لو أنها محتشمه ما كان أحد تعرض لها ! هذا إيش يامسعورين” .
كانت هذه تفاصيل خبر مجهول يوثق تحرشه بفتاة منتقبة في مقطع فيديو عن موسم الطائف.. ومغردون يطالبون بالقبض عليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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