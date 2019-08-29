وفد «هيئة الصناعات العسكرية» يبحث تطوير التعاون مع جنوب إفريقيا

استعرض وفد الهيئة العامة للصناعات العسكرية، خلال زيارته جمهورية جنوب إفريقيا، أبرز التطورات في مجال الصناعات العسكرية، وكذلك تعزيز التعاون المشترك بين الهيئة ونظيرتها مؤسسة التسليح في جنوب إفريقيا.

وترأس الوفد محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي.

وناقش المحافظ العديد من الموضوعات المهمة بين الجانبين بعد أن اطلع على آخر مستجدات المشاريع المستقبلية بين المصنعين المحليين وعدد من الشركات الجنوب إفريقية.

Advertisements

من ناحيته أكد محافظ الهيئة أهمية هذه الزيارة التي تهدف إلى دعم وتطوير وتمكين قطاع الصناعات العسكرية في المملكة؛ لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على تحديد فرص التعاون مع العديد من الدول؛ بغية بناء قدرات مستدامة بالشراكة مع المصنّعين المحليّين.

وأوضح العوهلي أن مثل هذه الخطوات الجادة من شأنها تسريع عملية بناء القدرات المحلية والرفع من جودتها، بما يتوافق مع طموحات المملكة في تعزيز الاستقلال الاستراتيجي بتوطين هذا القطاع الحيوي الهام.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية تكرّس جهودها من أجل تحقيق الأولويات الوطنية، ورفع الجاهزية العسكرية من خلال توطين هذا القطاع الحيوي بما يضمن الاستقلالية الاستراتيجية للمملكة، كما تعمل الهيئة على تعزيز وتطوير قطاع صناعات عسكرية محلية مستدامة، ورفع الشفافية وكفاءة الإنفاق.