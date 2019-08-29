وزير النقل يبحث مع نظيره البحريني تطورات الجسر الجديد الموازي لجسر الملك فهد

التقى وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي في العاصمة البحرينية المنامة اليوم، وزير المواصلات والاتصالات البحريني المهندس كمال بن أحمد، في زيارة رسمية ضمن الاجتماعات الدورية التي تعقدها اللجنة المختصة بمتابعة مشروع الجسر الجديد، الموازي لجسر الملك فهد الرابط بين الدولتين.

ورافق وزير النقل خلال الزيارة، رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح بن محمد الرميح، ومحافظ الهيئة العامة للجمارك رئيس مجلس إدارة مؤسسة جسر الملك فهد المهندس أحمد بن عبدالعزيز الحقباني، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) الدكتور بشار بن خالد المالك.

وتخلل الزيارة عقد اجتماع نوقش خلاله عدة موضوعات حول آخر تطورات ومستجدات مشروع الجسر الجديد الموازي لجسر الملك فهد، إضافة إلى تعيين الشركة الاستشارية للبدء في تحديد المواصفات والرسومات الهندسية المطلوبة، كما شهد مناقشة أوجه التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة في أطر التعاون المشترك بين الدولتين الشقيقتين.

حضر الاجتماع من الجانب البحريني كلّ من الوكيل المساعد للنقل البري بوزارة المواصلات والاتصالات البحرينية ندى يوسف عبداللطيف، ومستشار الوزير البحريني الدكتور عبدالرحمن الجناحي.

يذكر أن مشروع الجسر الموازي لجسر الملك فهد سيتم بمشاركة القطاع الخاص ويتكون من جسرين رئيسيين؛ جسر للمركبات وآخر للسكة الحديدية، وسيكون إنشاؤه وتشغيله وفقًا للمعايير الدولية.