بالأسماء.. تكليف قيادات شابة بأمانة المدينة المنورة

أصدر أمين منطقة المدينة المنورة المكلف عبدالله بن عبدالعزيز التويجري عددًا من القرارات الإدارية التي تقضي بتكليف عدد من الكفاءات الشابة.

وأوضحت أمانة منطقة المدينة المنورة -في بيان- أن التشكيلات الجديدة تهدف إلى تجديد الطاقات وإبراز مهارات القيادات، وتهيئة الصف الثاني من القيادات، والعمل على تمكين الشباب مع أهمية استفادتهم من الخبرات السابقة في مجال العمل.

وأشارت الأمانة إلى أن القرارات شملت تكليف عبدالله محمد آل طالع وكيلًا للخدمات، تكليف والمهندس سعد نخيلان السهلي مديرًا للإدارة العامة للبلديات الفرعية والضواحي بالإضافة إلى عمله، وتكليف عبدالرحمن عودة الجهني مساعدًا لمدير إدارة الإعلام.

واختتمت الأمانة أن أمين منطقة المدينة المنورة المكلف حث الجميع على بذل ومضاعفة الجهود في خدمة المواطنين. وتقديم أفضل الخدمات لأهالي وزوار مدينة الرسول، صلى الله عليه وسلم.