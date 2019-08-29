الأحساء والدمام وحفر الباطن تُسجل أعلى درجات الحرارة في المملكة.. اليوم

كشف المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات، التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن المناطق التي سجلت أعلى درجات حرارة اليوم الخميس.

ووفق ما جاء في الحساب الرسمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عبر «تويتر»، سجَّلت مناطق «الأحساء، الدمام، حفر الباطن» أعلى درجة حرارة بـ47 درجة.

كما سجلت منطقتا رفحا وسكاكا درجة حرارة واحدة بلغت 45.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد، توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لليوم الخميس، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، والمدينة المنورة، فيما تنشط الرياح السطحية على طول ساحل البحر الأحمر لتتسبب في تدني مدى الرؤية الأفقية.