بالصور.. الفرسان السعوديون يُقدّمون مهارات فنية على صهوات جيادهم بالطائف

برَع فرسان عكاظ السعوديون في عروض الفروسية بجادة سوق عكاظ في دورته الثالثة عشرة، ضمن «موسم الطائف»، الذي تتواصل فعالياته حاليًا وتقديمهم عروضًا وفنون الفروسية، متقيدين بلباس الماضي ليجسدوا تاريخ الفروسية بالمملكة.

وأتقن الفرسان تقديم المهارات الفروسية على صهوات جيادهم، حيث الارتباط الوثيق بين الفروسية والخيل بتاريخ سوق عكاظ مسجلين بذلك نجاحاتهم في فترة مشاركتهم، مُبرزين مهاراتهم في المبارزة بالسيوف، حيث ينطلق الفرسان من منتصف الجادة حتى المسرح لتبدأ المعركة ويدخل الفرسان في المعترك، وبعدها يبدؤون بتنويم جيادهم في مشهد يوحي للمشاهدين بوفاء الجواد وفارسه في المعركة.

وأفاد الفارس تركي الجعيد، أنه يتقن إصابة الأهداف النارية من الأرض بالرمح والسيف، والوقوف على صهوة الجياد وهي تركض بسرعة عالية، مشيرًا إلى أنه قضى وقتًا كبيرًا للتعلم على اقتناص الأوتاد بالسيف، عادًّا إصابة الهدف بالسيف أكثر صعوبة من الرمح ويحتاج السيف لنزول أكثر للفارس حتى يتمكن من إصابة الهدف.

وقال الجعيد: «شاركت بمهرجان المغترة في عام 1428هـ لشعراء الرد، وألقيت قصيدة حينها بحق الأمير فيصل بن خالد بمناسبة الثقة الملكية وتعيينه أميرًا لمنطقة عسير آنذاك». لافتًا إلى أنه يمتلك مهارات عديدة تتمثل في قفز الحواجز، ولعبة السيف والرمح وتنويم الخيل، إضافة إلى سباقات القُدرة والتحمُّل والسرعة، مقدمًا شكره وتقديره لوالديه على تشجيعه ودعمه وتحفيزه على الاهتمام بهذه الهواية العربية الأصيلة.