مجلس الأمن يدين هجمات الميلشيا الحوثية على منشآت مدنية سعودية

أدان مجلس الأمن بـ«أشد العبارات» هجمات الميليشيا الحوثية على منشآت مدنية في السعودية. وطالب مجلس الأمن الميليشيا الحوثية بوقف استهداف منشآت مدنية سعودية بلا أي شروط مسبقة.



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