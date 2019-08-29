سعودي يشارك عاملة إندونيسية فرحتها بحضور مراسم حفل زفاف ابنتها

شارك سعودي عاملة إندونيسية فرحتها بحضوره مراسم حفل زفاف ابنتها في إندونيسيا.

وقال المواطن السعودي أحمد الغامدي: «إن هذه العاملة عادة تقدم الخدمة له ولأسرته عندما يسافرون إلى إندونيسيا يما يتضمن الطبخ وإدارة أمور المنزل، كما أنها تمتاز بروح طيبة وحسن إتقان العمل، وعندما وجهت له الدعوة لحضور زفاف ابنتها لم يتردد في مشاركتها فرحتها في مدينة بوقور، وهذه هي الزيارة الثانية عشرة لهذا البلد الجميل»، بحسب قناة «العربية».

وأوضح الغامدي أن الزواج في إندونيسيا يبدأ بمراسم منذ الصباح، وهو زواج بسيط جدًا في كل التفاصيل (..) الموقع لا يتسع لأكثر من 50 شخصًا، ويستمر حتى الساعة 8 مساء، خلال هذه الفترة يتبادل الزوار التهاني مع أهل العرس»، مؤكدًا أن البساطة والابتسامة هي عنوان هذا الزواج.

ورد المواطن السعودي على الانتقادات الموجهة ضده، قائلًا: من صوّر المقطع هو السائق، وأنا شاركت أهل العرس فرحتهم عندما وزعت النقود على الصغار، كان ذلك بهدف إدخال البهجة والسرور على نفوسهم بهذه المناسبة.