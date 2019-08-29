بالصور.. بلدية الريث تنظم حملة نظافة وتهيئة للمدارس

أنهت بلدية محافظة الريث بمنطقة جازان، تهيئة المواقع المحيطة بالمدارس وتسوية المواقف وقص الأشجار غير الملائمة والضارة داخل الساحات الداخلية للمدارس وتنظيفها من مخلفات البناء والنفايات وإزالة الأشجار الزائدة، استعدادًا لانطلاقة العام الدراسي الجديد.

وقال رئيس بلدية الريث مفرح شريف الفيفي، إنه شارك في عمليات التنظيف وإزاحة المخلفات، عدد من عمال النظافة والآليات، وتم إزالتها ونقلها لمردم البلدية، مضيفًا أن البلدية تحرص على تقديم أفضل الخدمات للمرافق التعليمية.

وأشار إلى أن البلدية تفاعلت مع استقبال المدارس للطلاب بمحافظة الريث للعام الدراسي الجديد، حيث تم توجيه المختصين لمدارس المحافظة وتنظيفها وتهيئة وتسوية المواقف والعمل على إزالة الأشجار والنفايات بالكامل من أمام المدارس والساحات الداخلية والمحيطة.

وقدم مدير مكتب التعليم بالريث، شكره لبلدية الريث، على اهتمامها بنظافة المدارس ومشاركتها الجبارة في تهيئة المرافق والساحات حفاظاً على صحة الطلاب سائلًا الله لهم التوفيق والسداد.

يذكر أن بلدية الريث أعلنت الاثنين الماضي، عن إطلاق حملة واسعة خدمية لتهيئة وتنظيف المدارس تزامنًا مع قرب حلول العام الدراسي الجديد.