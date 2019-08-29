السعودية اليوم / تعليم المدينة المنورة يعلن الدوام للعام الجديد بالتوقيت الصيفي بدأً من الأحد القادم



المدينة المنورة 28 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 29 أغسطس 2019 م واس

أصدرت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة تعميماً إلى جميع المدارس داخل وخارج المنطقة يتضمن العمل بدوام التوقيت الصيفي بعد العودة من إجازة نهاية العام الدراسي الماضي 1440 هـ ، وذلك اعتبارا من الأحد القادم : 2 / 1 / 1441 هـ ، الموافق : 1 / 9 / 2019 م

وأوضحت إدارة تعليم المدينة أن الاصطفاف الصباحي لمدارس ( البنين - البنات ) يبدأ عند الساعة السابعة وخمسة عشر دقيقة ، والحصة الأولى عند الساعة السابعة وثلاثون دقيقة .

وبالنسبة للمدارس المشتركة في مبنى واحد وعلى فترتين تكون بداية الدوام الصباحي عند الساعة السابعة تماماً ، والمدرسة الأخرى المسائية بداية الدوام لها عند الساعة الوحدة ظهراً وحتى الساعة : السادسة وعشر دقائق مساءً ، بحيث يتم التنسيق في ذلك بين مديري المدارس المشتركة في دوام الفترتين ومكتب التعليم الذي تتبع له المدرستين، مع التأكيد على مديري ومديرات المدارس بالتقيد بزمن الحصة ( 45 ) دقيقة ، وضرورة إشعار أولياء أمور الطلاب والطالبات بمواعيد الحضور والانصراف والتعاون والتنسيق في كل ما يحقق السلامة والأمان وانتظام اليوم الدراسي .

فيما يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي للمدارس اعتباراً من يوم الثلاثاء : 8 / 3 / 1441 هـ ، الموافق : 5 / 11 / 2019 م ، بحيث يبدأ الاصطفاف الصباحي لمدارس ( البنين - البنات ) عند الساعة السابعة وثلاثون دقيقة ، والحصة الأولى عند الساعة السابعة وخمس وأربعون دقيقة ، إن شاء الله تعالى .

// انتهى //

19:45ت م

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