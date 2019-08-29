السعودية اليوم / رئيس الوزراء اللبناني يستقبل وفدًا من غرفة التجارة والصناعة في سلطنة عمان



بيروت 28 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 29 أغسطس 2019 م واس

استقبل رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري في بيروت اليوم، وفدًا من غرفة التجارة والصناعة في سلطنة عمان برئاسة قيس بن محمد اليوسف بحضور وزير الاتصالات اللبناني محمد شقير وسفير سلطنة عمان في لبنان بدر بن محمد المنذري وسفير لبنان في السلطنة ألبير سماحة.

وقال اليوسف بعد اللقاء : "هذا الاجتماع هو جزء من خطة غرفة التجارة والصناعة في عمان من أجل زيادة التبادل التجاري والاستثمار المشترك ما بين لبنان والسلطنة، وبحثنا في عدد كبير من الجوانب الاقتصادية والقطاعات التي يمثلها الوفد واهتماماته في قطاع الصناعة والتعليم والمعارض والامتياز التجاري والإعلام الاقتصادي".

// انتهى //

19:19ت م

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