السعودية اليوم / تعليم تبوك يطلق مشروع تطوير برامج الطفولة المبكرة



تبوك 28 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 29 أغسطس 2019 م واس

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك ممثلة بإدارة الطفولة المبكرة وبالتعاون مع إدارة التدريب والابتعاث أمس، مشروع تطوير برامج الطفولة المبكرة, بحضور المساعدة للشؤون التعليمية "بنات" نجلاء الشامان, ومديرة إدارة الطفولة المبكرة ميرفت الثمالي.

واستهدف المشروع 11 معلمة جرى التعاقد معهن هذا العام ونفذته مشرفة إدارة الطفولة المبكرة وفاء البلوي.

وأكدت نجلاء الشامان في كلمة موجهة للمعلمات أهمية التسلح بالمهارات والمعارف التي يجب أن تتصف بها معلمة الطفولة المبكرة لتسهم في تكوين شخصية الطفل في هذه المرحلة وتحديد استعداداته واتجاهاته وتنمية سلوكياته الإيجابية ونموه الجسدي والعقلي والنفسي من خلال ما يناسبه من النشاطات والأساليب الحركية والتربوية، داعية إلى تبني الاتجاهات الحديثة في تربية الطفل في سنوات المدرسة الأولى.

من جهتها أوضحت مديرة إدارة الطفولة المبكرة ميرفت الثمالي أن المشروع تناول مهام ومهارات وأخلاقيات معلمة رياض الأطفال كما تناول المنهج الخاص بهذه المرحلة وكيفية تنفيذ البرنامج اليومي وفق معايير التعلم النمائية من سن الثلاث سنوات وحتى عمر ست سنوات.

ولفتت الانتباه إلى أن المشروع يأتي ضمن الاستعداد لمرحلة التوسع في مدارس الطفولة المبكرة التي بلغت 14 مدرسة طفولة مبكرة في تبوك ومحافظاتها.

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19:00ت م

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