السعودية اليوم / محافظ الداير يبحث استعدادات المحافظة للاحتفال باليوم الوطني



الداير بني مالك 28 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 29 أغسطس 2019 م واس

عقد محافظ الداير بني مالك نايف بن ناصر بن لبدة في مقر المحافظة اليوم، اجتماعًا مع مديري الإدارات الحكومية والجهات ذات العلاقة لبحث استعدادات المحافظة للاحتفال باليوم الوطني.

وجرى خلال الاجتماع بحث مراحل الاستعدادات واستعراض الخطط، والبرامج المعدة من قبل مختلف الجهات الحكومية للاحتفاء بالمناسبة بما يتناسب مع مكانتها الوطنية الكبيرة في نفوس أبناء وبنات الوطن.

وأكد المحافظ أهمية المشاركة الفاعلة والمتميزة بما يليق بهذه المناسبة العزيزة على الجميع والعمل على إبراز ما تشهده المحافظة من تطور في جميع المجالات في ظل الدعم غير المحدود من قبل القيادة .

// انتهى //

18:20ت م

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