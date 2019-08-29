السعودية اليوم / محافظ الليث يدشن ٢٥ مدرسة لمرحلة الطفولة المبكرة



مكة المكرمة 28 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 29 أغسطس 2019 م واس

دشن محافظ الليث محمد بن عبدالعزيز القباع، مدارس مرحلة الطفولة المبكرة البالغ عددها ٢٥ مدرسة على مستوى المحافظة ومكاتب التعليم التابعة لها التي ستبدأ الدراسة فيها الأحد المقبل, بحضور مدير إدارة التعليم بالمحافظة الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، ومديري الإدارات الحكومية والمسؤولين.

جاء ذلك خلال افتتاحه اليوم مدرسة ميمونة بنت الحارث للطفولة المبكرة بالليث، التي تعد نموذجا لباقي المدارس التي تم اختيارها لتطبيق المرحلة.

من جانبه أوضح الدكتور الحازمي ,أنَّ تحويل هذه المدارس إلى مرحلة الطفولة المبكرة يعد خيارًا استراتيجيًّا لمواكبة الرؤى المستقبلية والتطلعات الكبيرة التي تسعى وزارة التعليم لتحقيقها لدعم برامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، مما يساعد على تحقيق تطوير منظومة التعليم، وتحسين نواتج التعلم، إضافةً إلى تطوير رياض الأطفال ورفع نسبة التحاق الأطفال بها لتصل إلى المستويات العالمية، وردم الفجوة في التدريس بين مرحلة رياض الأطفال ومرحلة الصفوف الأولية، وتجويد التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، ورفع كفاءة استخدام المباني المدرسية، والاستفادة من الموارد المتاحة.

وأفاد أنَّ عدد المستفيدين والمستفيدات من مرحلة الطفولة المبكرة ٤٥٣٩ طالبًا وطالبة، فيما يبلغ عدد الفصول الدراسية ٢٤٥ فصلًا دراسيًا تشمل جميع المدارس التي تمّ اختيارها بعد انطباق الشروط والمعايير المحددة عليها .

وبيَّن الحازمي أنَّه في مرحلة الطفولة المبكرة سيتم إسناد تدريس طلاب الصفوف الأولية للمعلمات في فصول دراسية منفصلة عن الطالبات داخل المبنى المدرسي، مؤكدًا أنَّه تم العمل على تهيئة المدارس لتكون جاهزةً لاستقبال الطلاب والطالبات مع بداية العام الدراسي الجديد، وروعي في تجهيزها ما يتوافق مع الأسس التربوية والنفسية والعمرية والعلمية لهذه الفئة، وأن تكون جاذبة ومتوفر بها جميع المستلزمات التعليمية اللازمة والمرافق المدرسية المساندة.

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18:20ت م

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