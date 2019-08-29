السعودية اليوم / بدء العمل في قسم جراحة اليوم الواحد بمستشفى حائل العام



الرياض 28 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 29 أغسطس 2019 م واس

أعلنت صحة حائل عن بدء العمل في قسم جراحة اليوم الواحد بمستشفى حائل العام والذي يحتوي على عدد 10 أسرة ويستهدف إجراء 50% من إجمالي عدد الحالات الجراحية بالمستشفى.

ويضم القسم عدد 4 تمريض مع رئيسة قسم وعدد 2 فني و 2 أخصائي، ويهدف القسم إلى تخفيف الضغط على الأقسام الداخلية .

// انتهى //

18:06ت م

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