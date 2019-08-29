السعودية اليوم / تدشين قسم النساء و الولادة بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة



الرياض 28 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 29 أغسطس 2019 م واس

دشنت صحة جدة وبحضور وكيل وزارة الصحة للخدمات العلاجية الدكتور طريف الأعمى، صباح اليوم الخميس، قسم النساء والولادة بمجمع الملك عبدالله الطبي لينضم بذلك إلى سلسلة التخصصات الطبية التي يقدّمها المجمع .

وأستقبل قسم النساء والولادة أول حالة ولادة لحظة افتتاحه اليوم حيث تبلغ طاقته الإستيعابية في الوقت الراهن 21 سرير ، مع إمكانية مضاعفة العدد مستقبلاً، في حين هناك 10 أسرة عناية مركزة لحديثي الولادة ، أما أسرة الحضانة حديثي الولادة، فهناك 5 أسرة ، و5 أسرة عناية حديثي الولادة المستوى الأول ، كما تبلغ أكشاك الولادة 6 ، وغرف ما قبل الولادة 16 غرفة ، وهناك 12 عيادة للنساء والولادة لمتابعة الحمل و معالجة الأمراض النسائية .

وأوضحت صحة جدة أن القسم تم تجهيزه بأحدث الأجهزة الطبية ، ودعمه بالكوادر الفنية المؤهلة من طبيبات استشاريات وأخصائيات وممرضات، وذلك لتوفير الرعاية الصحية الشاملة للنساء الحوامل أثناء استقبالهن.

وأشارت إلى أن القسم يتميز بخصوصية كاملة ، ويستقبل الحالات على مدار الساعة، حيث يضم غرف مجهزة بكل متطلبات الولادة الطبيعية والقيصرية، بالإضافة إلى غرف مزودة بأجهزة لتخطيط قلب الجنين .

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18:05ت م

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