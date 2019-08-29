دبي تشهد افتتاح أول سينما عائلية في المنطقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دُشِّنت، في دبي، أول صالة سينما مخصصة للعائلات أو الأصدقاء، حيث يمكن حجزها والاستمتاع بمشاهدة الفيلم وتناول الطعام فيها.

ويأتي افتتاح صالة "فوكس سينما" الجديدة في "مول الإمارات"، لتكون الأولى من نوعها بالمنطقة؛ إذ تمتاز بأنها مجهزة بقاعة خاصة وفاخرة، تنتقل بمتعة مشاهدة الأفلام إلى مستوى جديد من الخصوصية.

كما تجمع التجربة بين أفضل الأفلام الحديثة والقديمة، وتسع الصالة التي تُصنَّف من فئة 5 نجوم 15 فرداً.

تتألف "فوكس سينما" من منطقتين منفصلتين، إحداهما قاعة عرض مجهزة بتقنية سمعية وبصرية متطورة و15 مقعداً، أما المنطقة الأخرى فتضم قاعة فاخرة تتضمّن مكاناً لتناول الطعام، إضافة إلى طاولة من الرخام.

ويستطيع الأفراد الاختيار من قائمة أطعمة ومشروبات مميزة ومتنوعة، يسهر على توفيرها فريق متخصّص.