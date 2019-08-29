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2019-08-29 الشرقية تسجل أعلى درجات الحرارة في المملكة اليوم متابعات الخليج 365 - الدمام سجّلت ثلاث مدن سعودية بالمنطقة الشرقية أعلى درجة حرارة في المملكة اليوم الخميس حيث بلغت 47 درجة مئوية. Advertisements وبحسب الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة سجلت مراصد الأحساء، والدمام، وحفر الباطن أعلى درجات حرارة. من جهة أخرى سجل مرصدا رفحاء وسكاكا 45 درجة في كل منهما.









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