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2019-08-29 مجلس الأمن يرحب ويدعم الجهود السعودية للحوار وحل الأزمة اليمنية متابعات الخليج 365 - الرياض رحّب مجلس الأمن الدولي بدعوة المملكة الأطراف اليمنية إلى الحوار في جدة. Advertisements وجدّد المجلس دعمه للجهود السعودية للحوار وحل الأزمة اليمنية داعياً إلى مساندة هذه الجهود.

وكان مجلس الأمن الدولي أدان بأشد العبارات هجمات الحوثيين على منشآت مدنية في المملكة. وأعرب المجلس عن قلقه من محاولة السيطرة على مؤسسات الدولة في جنوب اليمن، وكذا التصعيد الدائر في عدن وشبوة.









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