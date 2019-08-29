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2019-08-29 خالد بن سلمان يلتقي وزير الدفاع الأمريكي في واشنطن متابعات الخليج 365 - الرياض التقى نائب وزير الدفاع، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان، وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر في واشنطن اليوم. Advertisements وجرى خلال اللقاء بحث العديد من القضايا الإقليمية على رأسها الملف اليمني وسبل دعم الاستقرار في المنطقة. وكان نائب وزير الدفاع التقى أمس بمقر وزارة الخارجية الأمريكية، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، وأوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وبحث التطورات والأحداث في المنطقة، بالإضافة إلى التأكيد على وقوف البلدين جنباً إلى جنب في التصدي للنشاطات الإيرانية العدائية وفي محاربة التطرف والإرهاب وأهمية حماية حرية الملاحة في المياه الدولية ودور قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن لاستعادة الأمن والاستقرار لها.









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