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2019-08-29 مجلس الأمن يدين بأشد العبارات هجمات الحوثيين على المملكة عبر عن قلقه من التصعيد في عدن وشبوة متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements أدان مجلس الأمن الدولي بأشد العبارات هجمات الحوثيين على منشآت مدنية في المملكة. وأعرب المجلس عن قلقه من محاولة السيطرة على مؤسسات الدولة في جنوب اليمن، وكذا التصعيد الدائر في عدن وشبوة.









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