- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم الغذاء والدواء توضح حقيقة التحذير من البيض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الغذاء والدواء توضح حقيقة التحذير من البيض
متابعات الخليج 365 - الرياض
نفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، ما تم تداوله حول التحذير من بيض المائدة المتداول في السوق السعودية.
وأفادت بأنها تنفذ في الوقت الحالي حملة تفتيشية دورية للتحقق من سلامة منتجات البيض ومطابقتها للوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة.
وأضافت بأنه في حال ضُبطت منتجات مخالفة ستتخذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، وستحذر الجمهور منها عبر موقعها الرسمي وحساباتها على منصات التواصل الاجتماعي.
كانت هذه تفاصيل خبر الغذاء والدواء توضح حقيقة التحذير من البيض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.