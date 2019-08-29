الغذاء والدواء توضح حقيقة التحذير من البيض

2019-08-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

نفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، ما تم تداوله حول التحذير من بيض المائدة المتداول في السوق السعودية.

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وأفادت بأنها تنفذ في الوقت الحالي حملة تفتيشية دورية للتحقق من سلامة منتجات البيض ومطابقتها للوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة.

وأضافت بأنه في حال ضُبطت منتجات مخالفة ستتخذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، وستحذر الجمهور منها عبر موقعها الرسمي وحساباتها على منصات التواصل الاجتماعي.