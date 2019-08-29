الان تتابع بالأسماء.. التعليم: نقل عدد من المعلمين والمعلمات للمستوى السادس والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الطائف - عبدالله العازمي - الخليج 365:
أصدر نائب وزير التعليم ، بناء على الصلاحيات الممنوحة له، قرارا بنقل المعلمين والمعلمات الموضحة أسماؤهم، للمستوى السادس وعددهم 109.
وشمل القرار أن يكون النقل على المستوى السادس، وطي القيد من المستوى السابق اعتبارا من تاريخ مباشرتهم العمل بعد صدور هذا القرار خلال مدة أقصاها 10 أيام من تاريخه وفقاً للمادة الثامنة من لائحة التعيين في الوظائف العامة، على ألا يكون مبتعثا للدراسة أو في إجازة لفترة طويلة أو مكفوف اليد عن العمل.
وبين القرار أن المذكورون يعاملون وفق المادة (1/18) من نظام الخدمة المدنية فيما يخص الراتب، على ألا يكون المعلم أو المعلمة طرفاً في قضية قائمة أو على أحدهما قضية سابقة ولم يصدر قرار بمحو العقوبة.
ويتعهد المعلمون والمعلمات المنقولين مباشرتهم العمل وفق ما تراه الوزارة بناء على التعميم رقم ۳۷۸۲۸۸۰۸، وتسجل وترفع مسوغات نقلهم على موقع وزارة الخدمة المدنية (توثيق).
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