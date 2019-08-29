الان تتابع “التعليم” تسمح لمنسوبيها مرافقة أبنائهم المستجدين لمدة يومين والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الطائف- الخليج 365- عبدالله العازمي سمحت وزارة التعليم لمنسوبيها ومنسوباتها بمرافقة أبنائهم الطلاب والطالبات (روضة، تمهيدي، الصف الأول الابتدائي). وحددت الوزارة تنظيمًا لذلك تمثل في التنسيق مع المدير المباشر، وأن لا يخل بالعمل المناط وذلك لمدة يومين اعتبارًا من يوم الأحد ٢/١/١٤٤١ على أن يكون استئنافهم للعمل الساعة ١٠ صباحًا.

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