شكرا لقرائتكم خبر عن بطول 480 كلم.. «أمانة جدة» تنفذ حملة لتنظيف «جُزر الطرق» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (النشر الإلكتروني)

قامت أمانة محافظة جدة ممثلة في الإدارة العامة للنظافة والمرادم بحملة تنظيف مداخل ومخارج الكباري بالمحافظة، وكذلك الجزر الوسطية للطرق السريعة، وقد تم تنظيف مداخل ومخارج كباري المحافظة بطول 361 كلم، كما تم تنظيف جزر الطرق السريعة بالمحافظة بطول 480 كلم.

وفي إطار جهود الأمانة لتحسين المشهد البصري فقد قامت الإدارة العامة للنظافة والمرادم خلال شهر ذي الحجة الجاري، بحصر مواقع الأراضي الفضاء وقد تم رصد 421 موقعًا بحاجة للنظافة، وقد تم تنظيف 404 موقعًا منها، وجاري العمل على ما تبقى من مواقع.

يأتي ذلك ضمن خطط أمانة جدة في تحسين المشهد البصري ورفع مستوى الإصحاح البيئي في المحافظة.