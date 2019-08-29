شكرا لقرائتكم خبر عن ما حقيقة تحذير «الغذاء والدواء» من بيض المائدة؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء أنه إشارة إلى ما تم تداوله حول تحذير منسوب إليها عن بيض المائدة، فإنها أنها لم تصدر أي تحذير من بيض المائدة، وأن الحملة التفتيشية التي تقوم بها حالياً هي من ضمن الحملات الدورية التي تنفذها بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة، لضمان سلامة ومأمونية المنتجات الخاضعة لرقابتها.

وأضافت الهيئة في بيان نشرته عبر حسابها في «تويتر» أن من ضمن البرامج الرقابية المستهدفة التي تنفذها «الغذاء والدواء»: التحقق من سلامة منتجات البيض المتداولة بالسوق المحلية، بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، ومنها وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، عبر حملة مشتركة خلال الأسبوع الحالي، للتأكد من مدى مطابقة منتجات ومنشآت بيع وتخزين بيض المائدة في السوق المحلية بجميع مناطق المملكة لمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة.

وطمأنت الهيئة المستهلكين كافة بأنها تتخذ جميع الإجراءات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لضمان سلامة المنتجات، وفي حال ضبط أي منتجات مخالفة يتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، ومنها التحذير من تلك المنتجات عبر موقع الهيئة وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.