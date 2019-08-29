، محافظ الداير يبحث الاستعدادات لليوم الوطني الـ(89) ،

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رأس محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة، بمكتبه، اليوم الخميس؛ اجتماعًا موسعًا ضم عددًا من مديري الإدارات الحكومية والجهات ذات العلاقة؛ لبحث الاستعداد لليوم الوطني التاسع والثمانين.
وقال محافظ الداير: إن توجيهات أمير منطقة جازان، ونائبه، تؤكد على أهمية المشاركة الفاعلة والمتميزة، بما يليق بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا، والتي نستلهم منها العِبَر والدروس من سيرة مؤسس هذه البلاد، الملك عبد العزيز -طيب الله ثراه -، والذي استطاع بحنكته إرساء قواعد بلادنا العزيزة، وثوابتها التي ترتكز على الشريعة الإسلامية، وسار من بعده من أبناؤه البررة.
ودعا "بن لبدة" خلال الاجتماع، إلى تنوع المشاركات الهادفة والمعبرة بهذه المناسبة، مبينًا أن الاجتماع بحث الاستعدادات لإقامة الاحتفال الكبير بالمركز الحضاري، الأربعاء 1440/1/26هـ، وستتم خلاله إقامة حفل خطابي، تتخلله كلمات وطنية وقصائد شعرية، وأوبريت وطني، ومعرض للدوائر الحكومية.
وشكر "بن لبدة" الجميع على تفاعلهم وأطروحاتهم خلال الاجتماع، والتي ستنطلق منها عدة لجان واجتماعات، لبحث تنفيذها في يوم الوطن.
29 أغسطس 2019 - 28 ذو الحجة 1440 06:51 PM
قال: مناسبة نستلهم منها العِبَر والدروس من سيرة المؤسسمحافظ الداير يبحث الاستعدادات لليوم الوطني الـ(89)
رأس محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة، بمكتبه، اليوم الخميس؛ اجتماعًا موسعًا ضم عددًا من مديري الإدارات الحكومية والجهات ذات العلاقة؛ لبحث الاستعداد لليوم الوطني التاسع والثمانين.
وقال محافظ الداير: إن توجيهات أمير منطقة جازان، ونائبه، تؤكد على أهمية المشاركة الفاعلة والمتميزة، بما يليق بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا، والتي نستلهم منها العِبَر والدروس من سيرة مؤسس هذه البلاد، الملك عبد العزيز -طيب الله ثراه -، والذي استطاع بحنكته إرساء قواعد بلادنا العزيزة، وثوابتها التي ترتكز على الشريعة الإسلامية، وسار من بعده من أبناؤه البررة.
ودعا "بن لبدة" خلال الاجتماع، إلى تنوع المشاركات الهادفة والمعبرة بهذه المناسبة، مبينًا أن الاجتماع بحث الاستعدادات لإقامة الاحتفال الكبير بالمركز الحضاري، الأربعاء 1440/1/26هـ، وستتم خلاله إقامة حفل خطابي، تتخلله كلمات وطنية وقصائد شعرية، وأوبريت وطني، ومعرض للدوائر الحكومية.
وشكر "بن لبدة" الجميع على تفاعلهم وأطروحاتهم خلال الاجتماع، والتي ستنطلق منها عدة لجان واجتماعات، لبحث تنفيذها في يوم الوطن.
، محافظ الداير يبحث الاستعدادات لليوم الوطني الـ(89) ،
المصدر : الخليج 365
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