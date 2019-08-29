، وزير الدفاع اليمني ينوه لجهود التحالف ومواقفه في معركة المصير الواحد ،

محمد بن مسعود - الدمام - المقدشي يصدر تعليماته بالتعامل بحزم ضد أي ممارسات تخريبية ومحاولات تقويض الأمن

نوه وزير الدفاع في الحكومة اليمنية الفريق الركن محمد المقدشي؛ إلى مواقف دول تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، وجهودهم الداعمة للحكومة الشرعية والقوات المسلحة اليمنية، ووقفتهم الحاسمة في معركة المصير الواحد والمصلحة المشتركة.

وأعلن الفريق المقدشي تعليمات لرئاسة الجمهورية في بلاده تقضي بالتعامل بحزم ضد أي ممارسات تخريبية ومحاولات تقويض الأمن والاستقرار، وحرف مسار معركة استعادة الدولة، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وشدّد وزير الدفاع اليمني، خلال اجتماع عسكري في محافظة مأرب؛ على رفع الجاهزية والاستعداد والتزام الحيطة والحذر لدى جميع الوحدات العسكرية في مختلف المناطق والمحاور؛ لتنفيذ المهام الموكلة ومواجهة الأخطار والتحديات.

وقال: إن مؤسسة الدفاع في بلاده ملتزمة بالقيام بواجباتها ومسؤولياتها الدستورية والوطنية في حماية مؤسسات الدولة والدفاع عن الشرعية الدستورية، والتصدي لأي مشاريع فوضوية تستهدف المساس بأمن واستقرار الوطن وسيادته ووحدته، والحفاظ على نسيجه الاجتماعي.

وجدد وزير الدفاع اليمني التأكيد على أن القوات المسلحة في بلاده ماضية في استكمال معركة التحرير من الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، التي أرادت تحويل اليمن إلى منصة لتهديد أمن المنطقة وتقويض الأمن الإقليمي والدولي؛ خدمة للمخططات الإيرانية الرامية لنشر الفوضى وتصدير الخراب.

وأشار الفريق المقدشي إلى أن المؤسسة العسكرية في بلاده ستظل الرهان الآمن والضامن لحماية أمن واستقرار اليمن والمنطقة، ومحاربة التطرف والإرهاب.

وبحسب الوكالة اليمنية فإن الاجتماع كُرس للاطلاع على مستجدات الأحداث وسير العمليات العسكرية، التي تخوضها وحدات الجيش اليمني في مختلف الجبهات والميادين.