، "تعليم الرياض" يقيم ورشة "مهارات التعامل مع طلاب الصفوف الأولية" ،

محمد بن مسعود - الدمام - تزامنًا مع مشروع التوسع في الطفولة المبكرة

أقامت إدارة التوجيه والإرشاد للبنات بتعليم الرياض، اليوم؛ ورشة عمل بعنوان "مهارات إرشادية في التعامل مع طلاب الصفوف الأولية"، بمقر وحدة التدريب التربوي، بشمال الرياض، بمشاركة 37 مرشدة طلابية بمدارس التوسع في جميع مكاتب تعليم المنطقة.

وتهدف الورشة، التي تستمر على مدى يومين، إلى تطوير مهارات المرشدات الطلابيات في التعامل مع طلاب الصفوف الأولية؛ تزامنًا مع مشروع التوسع للطفولة المبكرة.

وأوضحت مديرة إدارة التوجيه والإرشاد، سحر عطية، أنَّ الورشة تساهم في تهيئة المرشدة مهنيًّا للتعامل مع طلاب الصفوف المبكرة من خلال تزويدها بالأساليب وتمكينها من الأدوات والتقنيات الإرشادية، التي تساعدها على التعامل مع هذه الفئة وفق خصائصهم العمرية ومتطلبات المرحلة.

وأضافت أن ذلك سينعكس إيجابيًّا بخفض معدلات المشكلات بمختلف أنواعها السلوكية والدراسية والنفسية، ويعزز من تكيّف الطلاب مع بيئتهم المدرسية بطرق إيجابية فاعلة.

وقدَّمت الورشة في يومها الأول مساعدة مديرة إدارة التوجيه والإرشاد، دلال العمري، فيما تتولى المشرفة التربوية أمل الراجح، تقديم اليوم الثاني من أعمال الورشة.