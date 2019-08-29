- 1/2
- 2/2
أشاد أهالي مخططات الخضراء والشرائع بتطبيق أمانة العاصمة لقرارها الخاص بمنع تواجد الإبل خارج المجزرة والحراج المخصص لها، والتي كانت تتواجد فيه على مدى أعوام ماضية، واتخذت من الرصيف والشارع موقعًا لحراجها.
وجات متابعة أمانة العاصمة المقدسة للموقع من خلال تسيير دوريات الأمانة للموقع، وتحديدًا في أوقات الحراج الرسمي اليوم الخميس.
ووثقت "الخليج 365" خلو الموقع نهائيًّا من أي تواجد للإبل التي كانت تتراصّ بالمئات خارج أسوار الحراج، وتتسبب في إرباك الحركة المرورية والتشوة البصري.
وألزمت أمانة العاصمة المقدسة ملّاك الإبل بعدم عرضها بأي حال من الأحوال خارج أسوار الحراج، حتى في المركبات التي تقلها، ومن يخالف يتعرض لتطبيق اللائحة بحقه؛ مما لقي رضا واستحسان أهالي المخططات القريبة من حراج ومجازر الأبقار والجمال.
وكانت "الخليج 365" قد نشرت عددًا من التقارير عن الموقع وما يحدث فيه من مخالفات كان آخرها تقريرها بعنوان: "قدّر لقدمك قبل الخطو موضعها.. حقل ألغام في "حراج إبل الشرائع".
29 أغسطس 2019 - 28 ذو الحجة 1440 05:43 PM
"الخليج 365" تواجدت بالموقع صباح اليوم.. ووثقت خلوه من الجمال
أشاد أهالي مخططات الخضراء والشرائع بتطبيق أمانة العاصمة لقرارها الخاص بمنع تواجد الإبل خارج المجزرة والحراج المخصص لها، والتي كانت تتواجد فيه على مدى أعوام ماضية، واتخذت من الرصيف والشارع موقعًا لحراجها.
وجات متابعة أمانة العاصمة المقدسة للموقع من خلال تسيير دوريات الأمانة للموقع، وتحديدًا في أوقات الحراج الرسمي اليوم الخميس.
ووثقت "الخليج 365" خلو الموقع نهائيًّا من أي تواجد للإبل التي كانت تتراصّ بالمئات خارج أسوار الحراج، وتتسبب في إرباك الحركة المرورية والتشوة البصري.
وألزمت أمانة العاصمة المقدسة ملّاك الإبل بعدم عرضها بأي حال من الأحوال خارج أسوار الحراج، حتى في المركبات التي تقلها، ومن يخالف يتعرض لتطبيق اللائحة بحقه؛ مما لقي رضا واستحسان أهالي المخططات القريبة من حراج ومجازر الأبقار والجمال.
وكانت "الخليج 365" قد نشرت عددًا من التقارير عن الموقع وما يحدث فيه من مخالفات كان آخرها تقريرها بعنوان: "قدّر لقدمك قبل الخطو موضعها.. حقل ألغام في "حراج إبل الشرائع".
، أمانة مكة تمنع بيع أو عرض الإبل خارج المجزرة.. وتنظم عملية البيع ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر أمانة مكة تمنع بيع أو عرض الإبل خارج المجزرة.. وتنظم عملية البيع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.