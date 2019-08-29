salahiyt aliqama : الاستعلام عن صلاحية الاقامة للوافدين برقم الاقامة عبر رابط ابشر وزارة الداخلية

الاستعلام عن صلاحية الاقامة للوافدين، يعتبر الاستعلام عن صلاحية إقامة وافد سواء عامل أو موظف في المملكة العربية السعودية واحدة من أهم الخدمات الواجب توفيرها إلكترونياً للمستعلمين سواء من أصحاب العمل أو من الأشخاص الوافدين، وذلك لما قد تسببه إنتهاء افقامة من مشاكل للعامل الوافد، ومنها التعرض لخطر الترحيل من الأراضي السعودية، ولذلك أعلنت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بالمملكة العربية السعودية عن خدمة إلكترونية جديدة مقدمة بالتعاون مع وزارة الداخلية السعودية وهي الإستعلام الكترونياً عن صلاحية إقامة عامل أو موظف وموعد انتهاء الإقامة وموعد تجديدها.

الاستعلام عن صلاحية الاقامة للوافدين

ويمكن الحصول على كل هذه المعلمومات من خلال موقع ابشر الإلكتروني الجوازات والتابع لوزارة الداخلية السعودية. الاستعلام عن صلاحية إقامة وافد والإستعلام عن إقامة عامل بالمملكة العربية السعودية، أصبح من السهل الآن الإستعلام عن موعد إنتهاء إقامة العامل أو الموظف الوافد المقيم على الأراضي السعودية وتجديد إقامته قبل موعد إنتهائها من خلال نظام أبشر الجوازات الإلكتروني.

رابط الاستعلام عن صلاحية الاقامة للوافدين

حيث أتاحت المملكة خدمة جديدة يمكن من خلالها الإستعلام عن الإقامة من المنزل دون الحاجة للذهاب للجهات المعنية، وذلك بإستخدام رقم الإقامة فقط، كما يمكن سداد الرسوم الخاصة بتجديد الإقامة عند موعد تجديدها بإستخدام البطاقة الإئتمانية مع الأخذ في الإعتبار بتوفير مبلغ التجديد لتتم العملية بنجاح، وللاستعلام عن صلاحية تجديد الإقامة كل ما عليك القيام به هو تسجيل الدخول على نظام أبشر وإدخال البيانات المطلوبة.