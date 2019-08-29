السعودية اليوم / تعليم المدينة المنورة يُكمل استعداداته لاستقبال أكثر من 300 ألف طالب وطالبة



المدينة 28 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 29 أغسطس 2019 م واس

أكملت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة استعداداتها لتجهيز 1900 مدرسة تشمل مدارس التعليم العام ومراكز تعليم الكبار ومحو الأمية ومدارس تحفيظ القرآن الكريم ومعاهد التربية الخاصة ورياض الأطفال ومدارس الطفولة المبكرة، لاستقبال أكثر من 300 ألف طالب وطالبة بمختلف المراحل الدراسية في العام الدراسي الجديد 1441هـ .

وأهاب مدير عام تعليم المنطقة ناصر بن عبدالله العبدالكريم, بقادة العمل التربوي بالمنطقة بضرورة البداية الجادة من خلال تكثيف الجولات الميدانية على المدارس بهدف الاطلاع على جاهزيتها للعام الدراسي الجديد وانطلاق الدراسة بشكل فعلي ومتابعة اكتمال التجهيزات الأساسية، كالمقررات الدراسية والسبورات والمقاعد الدراسية وكذلك الانتهاء من أعمال الصيانة، وإعطاء أهمية قصوى لاكتمال إعداد خطة القائد والقائدة، وجاهزية الجداول الدراسية للمعلمين والطلاب على حد سواء، منوهًا بأهمية تفعيل برامج استقبال الطلاب والطالبات المستجدين من اليوم الأول من خلال برنامج الأسبوع التمهيدي للصف الأول الابتدائي مع تثبيت اللوحات الترحيبية بالطلاب وأولياء أمورهم.

وشدد العبدالكريم على مديري ومديرات مكاتب التعليم الداخلية والخارجية أهمية المتابعة وإعداد تقارير دورية عن الزيارات الميدانية التي يقوم بها المشرفون والمشرفات للتأكد من توفر المتطلبات كافة لتحقيق البداية الجيدة والقوية لانطلاقة العام الجديد بتميز وفاعلية ومتابعة استكمال أعمال التأهيل والصيانة والترميم الجاري تنفيذها في بعض المدارس.

يُذكر أنه تم في هذا العام افتتاح 21 مبنى مدرسيًا جديدًا منها 8 مبانٍ تبدأ الدراسة بها لأول مرة يوم الأحد القادم بإذن الله تعالى، بينما اُستحدثت هذا العام بتعليم المدينة المنورة 66 مدرسة للطفولة المبكرة.

// انتهى //

17:35ت م

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