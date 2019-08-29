السعودية اليوم / المؤتمر الخامس للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية يدعو الى الاستفادة من التجارب العربية في مجال حقوق الإنسان



تونس 28 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 29 أغسطس 2019 م واس

دعا المؤتمر الخامس للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية، الدول الأعضاء إلى الاستفادة من التجارب العربية في مجال حقوق الإنسان وذلك من أجل تعزيز التعاون العربي في المجال.

وبحث المؤتمر وَفْق بيان أصدره عقب اختتام أعماله بالعاصمة التونسية أمس، دراسات حول دور الشرطة في حماية حقوق الإنسان السياسية والمدنية، وأخرى حول حقوق الإنسان في سياق مكافحة الجرائم الإلكترونية، وأوصى بتعميمهما على الدول الأعضاء للاستفادة منهما.

كما طلب المؤتمر، الذي شارك فيه ممثلون عن وزارات الداخلية في الدول العربية وجهات معنية بحقوق الإنسان، فضلًا عن جامعة الدول العربية ولجنة حقوق الإنسان العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية تعميم الدراسة المحكمة المعنونة بـحقوق الإنسان في العمل الأمني والجنائي وغيرها من البحوث المتعلقة بحقوق الإنسان في العمل الأمني على الدول الأعضاء للاستفادة منها، كما طالبها بإعطاء الأولوية للمقالات المتعلقة بحقوق الإنسان في العمل الأمني في المجلات الأمنية المحكمة التي تصدرها.

ووافق المؤتمر ، الذي رأس وفد المملكة إليه، المستشار بوزارة الداخلية عبد الكريم بن سعيد الكراني، على التوصية الصادرة عن اجتماع الفريق المعني بإعادة صياغة مشروع الإستراتيجية العربية لتعزيز حقوق الإنسان في العمل الأمني، والمتضمنة الطلب إلى الأمانة العامة تعميم المشروع على الدول الأعضاء لإبداء ملاحظاتها بشأنه تمهيدًا لإعادة صياغته وعرضه على المؤتمر المقبل للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العرب.

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17:02ت م

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