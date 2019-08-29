السعودية اليوم / رئيس النيابة بالقصيم يزور دائرة النيابة العامة بمحافظة الأسياح



بريدة 28 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 29 أغسطس 2019 م واس

زار رئيس فرع النيابة العامة بمنطقة القصيم مساعد بن عبدالمحسن السيف أمس, دائرة النيابة العامة بمحافظة الأسياح بعد انتقالها ومباشرة أعمالها بمقرها الجديد بطريق الملك فهد بالمحافظة.

وعقد رئيس الفرع اجتماعًا مع رئيس الدائرة الشيخ فهد بن عبدالله اللاحم, ومنسوبي الدائرة, وحثهم على استمرار التقدم والعمل بما يبرئ الذمة أمام الله, وتحقيق تطلعات ولاة الأمر - حفظهم الله - المستمرة الحاثة على الرقي بالعمل وتهيئة الإمكانات المادية والبشرية.

// انتهى //

16:44ت م

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