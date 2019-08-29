السعودية اليوم / الدكتور القاسم يدشن فرع الهلال الأحمر الجديد بالرياض



الرياض 28 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 29 أغسطس 2019 م واس

دشن معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم, المقر الجديد لفرع الهيئة بمنطقة الرياض اليوم, بحضور مدير عام الفرع الدكتور راشد القحطاني وعدد من قيادات الهيئة بالمركز الرئيسي والفرع.

وتجول معاليه في إدارات الفرع واستمع لشرح مفصل عما يحتويه المبنى والمهام المنوطة بالمسؤولين عن إداراتهم وأهم الإنجازات التي تمت خلال هذا العام.

وأشاد الدكتور القاسم خلال الحفل المقام لهذه المناسبة, بما شاهده خلال الجولة من بيئة عمل جاذبه وتنظيم يبعث في النفس التفاؤل في تقديم طاقات كبيرة في العمل من قبل منسوبي الفرع، منوهاً بجهود الدكتور القحطاني خلال فتره عمله كمدير عام للفرع والقفزات التي حققها الفرع خلال السنوات الماضية على جميع النواحي.

من جهته قال الدكتور القحطاني: "إن ما تم إنجازه هو نجاح للجميع دون استثناء وأن المقر الجديد للفرع أحد هذه النجاحات الي تساعد على متابعة التألق والعمل الناجح والوصول لأفضل النتائج على مستوى الفرع، منوهاً بدعم معالي رئيس الهيئة في عملية رفع مستوى بيئة العمل في الفروع والمراكز الإسعافية لتوفير بيئة عمل جاذبه.

وفي الختام كرم معالي الدكتور محمد القاسم, الدكتور القحطاني نظير جهوده خلال الفترة الماضية.

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15:57ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.