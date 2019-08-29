السعودية اليوم / محافظ الدوادمي يرأس اجتماع اللجنة الفرعية للدفاع المدني بالمحافظة



الدوادمي 28 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 29 أغسطس 2019 م واس

رأس محافظ الدوادمي المكلف عبدالله بن مترك العجالين بمقر المحافظة أمس اجتماع اللجنة الفرعية للدفاع المدني السابع والعشرون، بحضور مدير إدارة الدفاع المدني بالمحافظة العقيد هذلول العتيبي وأعضاء اللجنة من مديري الجهات الحكومية.

وتناول الاجتماع العديد من المحاور ومنها الاستعداد لمواجهة خطورة السيول ومجاري الأودية وما قد تشكله من خطورة، والتأكد من تهيئة عبّارات السيول ومراجعة بعض المواضيع المطروحة في الاجتماع السادس والعشرون للجنة والتأكيد على جاهزية واستعداد الجهات المساندة لأعمال الدفاع المدني في مواسم الأمطار.

ودعا المحافظ أعضاء اللجنة، إلى توحيد الجهود والتنسيق فيما يضمن المحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات بما يحقق السلامة من المخاطر كافة.

// انتهى //

15:56ت م

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