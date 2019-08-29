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وزير الدفاع اليمني: سنتصدى لأي مشاريع فوضوية تستهدف أمن الوطن ونسيجه الاجتماعي
متابعات الخليج 365 - الرياض
شدّد وزير الدفاع اليمني، الفريق الركن محمد المقدشي، على ضرورة الحفاظ على وحدة اليمن وسلامة النسيج الاجتماعي.
وقال المقدشي: سنتصدى لأي مشاريع فوضوية تستهدف أمن الوطن ونسيجه الاجتماعي.
وكانت منظمة أطباء بلا حدود، أكدت اليوم وفاة 10 مصابين جراء اشتباكات اليمن قبل أن يتم إسعافهم.
وأعلنت المنظمة الخميس، أن مستشفى تابعاً لها بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، استقبل 10 قتلى و41 جريحاً.
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