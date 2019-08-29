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2019-08-29 أطباء بلا حدود : 10 وفيات و41 إصابة في اشتباكات اليمن متابعات الخليج 365 - الرياض أكدت منظمة أطباء بلا حدود، وفاة 10 مصابين جراء اشتباكات اليمن قبل أن يتم إسعافهم. وأعلنت المنظمة الخميس، أن مستشفى تابعاً لها بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، استقبل 10 قتلى و41 جريحاً. Advertisements وذكرت المنظمة الدولية في تغريدة على تويتر، أن المستشفى في مدينة عدن استقبل 51 جريحاً، وأن عشرة منهم توفوا أثناء وصولهم لتلقي العلاج. وأضافت: “يتواجد حالياً في المستشفى 80 مريضاً”.









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