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سوق الأسهم يغلق منخفضاً 151 نقطة
بتداولات تجاوزت 4 مليارات ريال
متابعات الخليج 365 - واس
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 151.40 نقطة ليقفل عند مستوى 8019.77 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4 مليارات ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 146 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 126 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 45 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 131 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات أسمنت اليمامة, الدريس, ساسكو, أميانتيت, وأنابيب الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الاستثمار, المواساة, سامبا, وقت اللياقة, والعالمية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.49% و 4.76% .
فيما كانت أسهم شركات الإنماء, الراجحي، أميانتيت, الجزيرة, وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, الإنماء, سابك, الاتصالات، والأهلي هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 38.46 نقطة ليقفل عند مستوى 3867.98 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 500 ألف ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 33 ألف سهم تقاسمتها 79 صفقة.
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